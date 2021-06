Ultime Notizie Roma del 26-06-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 giugno 2021)dailynews radiogiornale e ben ritornati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dalle piante Delta preoccupare che l’Italia da live in a Firenze ministro speranza dice siamo ancora dentro la sfida per Locatelli control Rent Delta servono due dosi di vaccino è il premier parla di incertezza sulla ripresa economica ed è mercoledì delle ma ribadisce i vaccini autorizzati sono sicuri via Libera del CPS la riapertura delle discoteche zona Bianca per i possessori di Green Park solo la aperto e al 50% di capienza da lunedì stop alle mascherine all’aperto prosegue il calo della curva epidemiologica in Italia registrati 753 contagi in 24 ore con un ...