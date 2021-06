Tale e Quale Show 2021: i primi cinque concorrenti (Di sabato 26 giugno 2021) La nuova edizione di Tale e Quale Show 2021 aprirà i battenti a settembre, ma c'è già gran fermento sui nomi dei protagonisti che si sfideranno a suon di imitazioni. Stando ad alcune indiscrezioni, sono stati 'confermati' i primi cinque concorrenti. Tale e Quale Show 2020: due concorrenti dal GF Vip Venerdì 17 settembre andrà in scena su Rai1 la prima puntata di Tale e Quale Show 2021. Manca ancora qualche mese, ma la macchina ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 26 giugno 2021) La nuova edizione diaprirà i battenti a settembre, ma c'è già gran fermento sui nomi dei protagonisti che si sfideranno a suon di imitazioni. Stando ad alcune indiscrezioni, sono stati 'confermati' i2020: duedal GF Vip Venerdì 17 settembre andrà in scena su Rai1 la prima puntata di. Manca ancora qualche mese, ma la macchina ...

Advertising

FrancyFancyFran : Comunque Pier l'unica cosa per tale e quale deve migliorare l'inglese, non l'ho mai sentito cantare in inglese...ma… - Russellino_6 : RT @Alicarbss: SAREBBE STATO DIFFICILE RINUNCIARE A LUI Perché Tale&Quale di prendere un palo non se la sentiva ?? #prelemi - brookesbellarke : pensando al fatto che se pier non dovesse vincere tale e quale le prelieve minacceranno di far fallire la rai io sono pronta a questo trash - Salvo72576991 : Pierpaolo parteciperà alla nuova edizione di tale e quale show.. in bocca al lupo @pierpaolopretel #gregorelli - Enzolott : RT @Tataxa6: Quello di Napoli Capitale, tale Rivellini, che l’altro giorno ha postato un video nel quale inveiva contro la statua di Gariba… -