Pride 2021: da Roma a Milano tutti in piazza per il DDL Zan (Di sabato 26 giugno 2021) Per il Pride 2021, ci saranno appuntamenti in tutta Italia. Nelle sei piazze più importanti si organizzeranno manifestazioni politiche Una manifestazione importantissima, soprattutto per ciò che sta significando questo periodo storico e questi ultimi giorni. Il DDL Zan è al centro del dibattito parlamentare, e proprio per questo i fidi sostenitori dei diritti LGBT si preparano ad una mega-manifestazione dal sapore storico. Oggi ad Ancona, L'Aquila, Faenza, Martina Franca, Milano e Roma, infatti, è attesa la cosiddetta "onda Pride" per il Pride 2021. Nelle sei piazze, ...

