Dittatura porchetta e ginocchio

(Di sabato 26 giugno 2021) Al secondo posto nella classifica dei cancellatori violenti, nella parte bassa del tabellone riservato alle orde di sinceri antidemocratici pronti a chiudere la bocca a chiunque la pensi diversamente da loro, ci sono gli animal-fascisti imbrattatori di statue. Come la banda di dementi (no, non sono dementi: sono convinti di averne il Diritto) che con il favore delle tenebre ha sporcato di vernice rossa la statua dedicata allache il Municipio I di Roma e le scuole di belle arti (iniziativa dunque pubblica, di tutti, e si ritiene approvata con procedure regolari), avevano collocato in piazza di San Giovanni della Malva. Attivisti dell’Animal liberation front. ...