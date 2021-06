Dall'8 al 14 novembre Napoli è la capitale della Gentilezza. (Di sabato 26 giugno 2021) Per tutte le info www.coltiviamoGentilezza.it @coltiviamoGentilezza Condividi: Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in ... Leggi su gazzettadinapoli (Di sabato 26 giugno 2021) Per tutte le info www.coltiviamo.it @coltiviamoCondividi: Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in ...

Advertising

NEBRODINT : l «Festival della Parola» di Chiavari si svolge dal 1 giugno al 30 novembre 2021, promosso dal Comune di Chiavari e… - TBarazzo : @EmilianoCarusel @PoliticaPerJedi Fesserie le dice lei, e ne scrive talmente tante che è difficile districarsi e sm… - ciprycanovi : @drewmilan39 @Agenzia_Ansa Purtroppo lo so io cosa va bene alla FDA: speriamo che entro novembre diano l’ok ad Astr… - centroasociale : il men are trash di oggi gentilmente offerto dall’”amico” che una volta ci ha provato e l’ho rifiutato ma siamo rim… - GazzChianti : SAN CASCIANO - Le nuove fioriere in centro a San Casciano resistono due settimane: distrutta la prima. E' una di qu… -