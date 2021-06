Botulino illegale | sequestrate 30mila dosi dirette a Napoli

(Di sabato 26 giugno 2021) La Guardia di Finanza ha intercettato un camion, guidato da un cittadino ucraino, con all’interno un carico didi, prodotto in Corea del Sud e diretto a. Un carico didi, prodotto in Corea del Sud e importato illegalmente in Italia, è stato sequestrato dalla Guardia

Advertising

fattoquotidiano : Treviso, la Guardia di Finanza sequestra carico di botulino illegale: 30mila dosi provenienti dalla Corea del Sud - MediasetTgcom24 : Treviso, sequestro 30mila dosi botulino illegale made in Corea #treviso - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Treviso, la Guardia di Finanza sequestra carico di botulino illegale: 30mila dosi provenienti dalla Corea del Sud http… - Rosyfree74 : RT @fattoquotidiano: Treviso, la Guardia di Finanza sequestra carico di botulino illegale: 30mila dosi provenienti dalla Corea del Sud http… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Treviso, la Guardia di Finanza sequestra carico di botulino illegale: 30mila dosi provenienti dalla Corea del Sud http… -

Ultime Notizie dalla rete : Botulino illegale

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, nel corso di un posto di controllo eseguito al casello autostradale di Venezia Est, hanno sequestrato un carico di, importato illegalmente. Il medicinale era trasportato a bordo di un furgone proveniente dalla Polonia e diretto in provincia di Napoli, nascosto in un contenitore tra i bagagli dei cinque ...Prodotto nascosto tra i bagagli Il medicinale , trasportato a bordo di un furgone proveniente dalla Polonia e diretto in provincia di Napoli, era occultato in un contenitore , nascosto tra i bagagli ...Sono state sequestrate a Treviso 30mila dosi di botulino illegale importato clandestinamente in Italia, per un valore complessivo di 50mila euro. Durante un controllo al casello autostradale di Venezi ...Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, nel corso di un posto di controllo eseguito al casello autostradale di Venezia Est, hanno sequestrato un carico di botulino, importato illegalmente ...