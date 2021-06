5 modi per volumizzare i capelli lisci, anche durante l’estate (Di sabato 26 giugno 2021) Se i tuoi capelli sono lisci ma per d’estate ti piacerebbe sfoggiarli un po’ più voluminosi, ecco qualche dritta preziosa. Chi ha chiome ricce e vaporose le vorrebbe dritte e super piatte, chi ha i capelli lisci ambirebbe a vedere un po’ di onde. La verità è che noi ragazze non siamo mai contente e quando si tratta di capelli sogniamo sempre ciò che non abbiamo. anche se si dovrebbe imparare ad accettare e valorizzare quello che madre natura ci ha donato in sorte, con le chiome ci si può permettere di giocare a cuor leggero, cambiando spesso colore, taglio e piega, sempre ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 26 giugno 2021) Se i tuoisonoma per d’estate ti piacerebbe sfoggiarli un po’ più voluminosi, ecco qualche dritta preziosa. Chi ha chiome ricce e vaporose le vorrebbe dritte e super piatte, chi ha iambirebbe a vedere un po’ di onde. La verità è che noi ragazze non siamo mai contente e quando si tratta disogniamo sempre ciò che non abbiamo.se si dovrebbe imparare ad accettare e valorizzare quello che madre natura ci ha donato in sorte, con le chiome ci si può permettere di giocare a cuor leggero, cambiando spesso colore, taglio e piega, sempre ...

Advertising

Pretty_Bwoiii : RT @giovane_pres: ho cresciuto mio cugino @wwavepapi nel migliore dei modi, sarà un degno erede per quando appenderò le scarpe al chiodo - jkiryu_ : Anche per le fight penso che abbiano fatto il possibile, contando i 500 modi che si sono inventati per scombare le… - mapossoono : Caparbio, sfacciato, dinamico, puro.. Potrei descriverti in mille altri modi.Perché in fondo, in questi anni ho imp… - i94curls : mi hanno detto che ho la tua risata e che ho i tuoi modi di fare, sarà che siamo entrambe cancro? mi manchi, mi man… - LaVocediNewYork : Sapreste distinguere un vero #newyorkese da un finto newyorkese? 8 modi per capire chi è fatto per #NewYork: da che… -