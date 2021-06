Temptation Island | una coppia va via | “Lui ha scavalcato le barriere di separazione | un degrado”

(Di venerdì 25 giugno 2021) In queste ore stanno trapelando delle indiscrezioni per quanto riguarda, sta di fatto che pare che unasia già andata via. Voci interne al cast, infatti, hanno spifferato che un fidanzato sembrerebbe aver perso completamente le staffe a causa della gelosia verso la sua compagna. A dare aggiornamenti in merito a quanto L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Canieuest96 : Instagram che mi propone i reel di Raffagiu di Temptation Island. Balla come ballava la Petolicchio al Collegio - fraencamente : Carica per il 30 giugno e le corna che ci saranno a Temptation Island - DonnaGlamour : Chi è Alessandro Speranza: il tentatore di Temptation Island 2021 - Giornaleditalia : Temptation Island 2021, coppia 'squalificata perché ha infranto il regolamento' - demetriashair_ : niente batterà ciro e federica a temptation island o peggio, salvatore e teresa -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Selvaggia Roma insieme a un attore de La Casa di Carta A sorpresa Selvaggia Roma, ex volto die del Grande Fratello Vip, si è mostrata in compagnia di un noto attore della serie tv ...Preparatevi ai colpi di scena.sta per iniziare, la prima puntata è fissata per il 30 giugno, ovviamente su Canale 5 e rigorosamente condotto da Filippo Bisciglia . Dai rumors sembra che una coppia abbia già ...L'attesa per la messa in onda di Temptation Island, sta crescendo sempre di più. Durante questi giorni sono iniziate le registrazioni, come di consueto dureranno per ben 21 giorni, le coppie in gara s ...Selvaggia Roma a pranzo con un noto attore de La Casa di Carta. La foto pubblicata dall'ex gieffina fa impazzire il web ...