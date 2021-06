Salvini tra Orbán e Draghi. La tesi Brunetta (Di venerdì 25 giugno 2021) Giancarlo Giorgetti, sempre attento agli umori americani, ai suoi spiega già che non è casuale, il logoramento di Viktor Orbán: ché dopo Conte e Netanyahu, ora Biden ha messo nel mirino il leader magiaro. Come che sia, Enrico Letta vede un varco e ci si infila: “Di qua l’Europa dei diritti, di là Orbán”. E se nella strettoia ci finiscono, secondo il segretario del Pd, sia Salvini sia la Meloni, è soprattutto il capo della Lega a stare in imbarazzo. Un po’ perché, col leader di Fidesz che diventa la pietra dello scandalo a Bruxelles, perde consistenza la prospettiva che Salvini ha ribadito ai suoi europarlamentari martedì, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 giugno 2021) Giancarlo Giorgetti, sempre attento agli umori americani, ai suoi spiega già che non è casuale, il logoramento di Viktor: ché dopo Conte e Netanyahu, ora Biden ha messo nel mirino il leader magiaro. Come che sia, Enrico Letta vede un varco e ci si infila: “Di qua l’Europa dei diritti, di là”. E se nella strettoia ci finiscono, secondo il segretario del Pd, siasia la Meloni, è soprattutto il capo della Lega a stare in imbarazzo. Un po’ perché, col leader di Fidesz che diventa la pietra dello scandalo a Bruxelles, perde consistenza la prospettiva cheha ribadito ai suoi europarlamentari martedì, ...

