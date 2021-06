Ponte Morandi | attese oggi 59 richieste di rinvio a giudizio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Morandi

Genova. La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per 59 persone per il crollo del. I pm contestano ad alcuni anche la colpa cosciente. Le accuse, a vario titolo, sono omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, attentato alla sicurezza dei trasporti, crollo doloso,...... fissando l'eventuale inizio del processo vero e proprio in autunno La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per 59 persone per il crollo del. I pm contestano ad alcuni ...Ad alcuni degli imputati i pm contestano anche la colpa cosciente ("ci fu immobilismo e consapevolezza dei rischi"). Nella tragedia morirono 43 persone. Chiesto il giudizio per le società Aspi e Spea ...Chiesto il giudizio anche per le due società Aspi e Spea. Per i pm ci fu "immobilismo" e "consapevolezza dei rischi" ...