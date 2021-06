Omicidio Saman Abbas | primi riscontri vicino una serra | si inizia a scavare

(Di venerdì 25 giugno 2021) Potrebbe essere vicina a una svolta la ricerca del corpo di, la 18enne pakistana scomparsa lo scorso 1 maggio. Questa mattina le indagini con l’elettromagnetometro in corso da giorni nel campo agricolo in cui lavorava la sua famiglia ha datosu un’area ben definita. Nello stesso puntoa unaavrebbero indicato la presenza di qualcosa anche i cani molecolari. Sotto il coordinamento dei carabinieri di Novellara, nel Reggiano, si è quindi cominciato autilizzando un bobcat. L’accelerazione nelle ricerche arriva anche dopo le ultime dichiarazioni ...

LegaSalvini : Paolo Del Debbio: 'Questo non è un discorso contro l'Islam, questo è un discorso contro chi vìola i diritti umani.… - Krikri65846044 : RT @nmirotti: Siccome fioccano le testimonianze (giustamente) scandalizzate circa il probabile omicidio 'islamico' della povera Saman, grad… - EugenioCardi : RT @nmirotti: Siccome fioccano le testimonianze (giustamente) scandalizzate circa il probabile omicidio 'islamico' della povera Saman, grad… - Zamberlett : RT @GiancarloDeRisi: Giallo Saman, @giucruciani: 'Non capisco la difficoltà della sinistra di ammettere che questo è un omicidio religioso'… - croaton68 : RT @nmirotti: Siccome fioccano le testimonianze (giustamente) scandalizzate circa il probabile omicidio 'islamico' della povera Saman, grad… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Saman

Per la scomparsa di, che si era opposta a un matrimonio forzato e che in più circostanze aveva chiesto aiuto agli assistenti sociali, la procura indaga perPer la scomparsa di, che si era opposta ad un matrimonio combinato e aveva chiesto in molteplici circostanze aiuto agli assistenti sociali, la procura indaga per. Stando a quanto ...Ma dopo la denuncia fatta dal fidanzato di Saman nei cui atti figura la foto con l’ecchimosi «provocata dal cugino Irfan» l’inviato di Chi l’ha visto ha raggiunto nuovamente Irfan che ha reagito dicen ...Questa mattina sono iniziate le attività di ricerca dell'unità cinofila della Human Remains Detection della Detection Dogs Ticino, per trovare Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane residente a N ...