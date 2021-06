Lavoro nei campi | a Brindisi un migrante muore «per le alte temperature» | il sindaco vieta le attività nelle ore più calde

Leggi su open.online

(Di sabato 26 giugno 2021) Camara Fantamadi aveva 27 anni ed era un bracciante impiegato in un campo di pomodori a Tuturano, frazione in provincia didove si era trasferito per vivere col fratello da Eboli. Stava tornando a casa in bicicletta quando è morto sul ciglio della strada dopo una giornata sotto il sole cocente a raccogliere pomodori. A ridosso della sua scomparsa, ildella città Riccardo Rossi ha firmato un’ordinanza in cui viene disposto il divieto assoluto di svolgereagricolo neida mezzogiorno alle 16. La misura del primo cittadino sarà applicata ogni volta che l’Inail indicherà il “rischio alto” di ...