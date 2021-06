Lago di Como, un motoscafo per lo sci nautico investe una barca: un morto e due feriti (Di venerdì 25 giugno 2021) Un morto e due feriti dopo uno scontro tra due imbarcazioni. È successo al largo di Villa Balbianello a Lenno, nel Comune di Tremezzina, sul ramo occidentale del Lago di Como, dove un ragazzo di 22 anni ha perso la vita e i suoi due compagni di barca sono rimasti feriti. Stando alle prime costruzioni, il natante con a bordo i tre ragazzi è stato investito da un motoscafo adibito al traino per lo sci nautico con a bordo una decina di turisti stranieri. Il ventiduenne è morto sul colpo, appena dopo lo scontro, mentre gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Une duedopo uno scontro tra due imzioni. È successo al largo di Villa Balbianello a Lenno, nel Comune di Tremezzina, sul ramo occidentale deldi, dove un ragazzo di 22 anni ha perso la vita e i suoi due compagni disono rimasti. Stando alle prime costruzioni, il natante con a bordo i tre ragazzi è stato investito da unadibito al traino per lo scicon a bordo una decina di turisti stranieri. Il ventiduenne èsul colpo, appena dopo lo scontro, mentre gli ...

