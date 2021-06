Covid | calano ancora i contagi in Italia | tasso di positività allo 0 | 4%

Advertising

TgLa7 : #Covid: nuovo picco contagi Delta in Gb, oltre 16.000. Record dal 6 febbraio ma morti calano grazie a 60% popolazio… - immediatonet : ?? 753 contagi e 56 morti. Calano i nuovi casi di #Covid in Italia ma continua a destare preoccupazione la variante… - silvermelluso : RT @lucarango88: ??#Piemonte #Covid_19 #25giugno Nessun decesso. 35 casi su 3.948 tamponi molecolari (0,89% positivi); 101 i guariti. Neg… - verdeocchio : RT @lucarango88: ??#Piemonte #Covid_19 #25giugno Nessun decesso. 35 casi su 3.948 tamponi molecolari (0,89% positivi); 101 i guariti. Neg… - lucarango88 : ??#Piemonte #Covid_19 #25giugno Nessun decesso. 35 casi su 3.948 tamponi molecolari (0,89% positivi); 101 i guari… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid calano

TG La7

ancora i contagi dain Italia. Sono 753 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 927. Sono invece 56 le vittime in un giorno (ieri erano state 28), ma 21 ...Con 33.328 tamponi effettuati, sono 134 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività allo 0,4%, identico a ieri.i ricoverati sia in terapia intensiva ( - 2, 63) che negli altri reparti ( - 23, 298). I decessi sono 2 per un totale complessivo di 33.767 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per ...Milano, 25 giu. (LaPresse) - Continuano a calare i pazienti in ospedale per Covid in Italia: -22 le persone in terapia intensiva rispetto a ieri per un totale ...Facebook Shares Sono 753 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 giugno, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 56 morti. Nelle ultime ...