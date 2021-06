Champions League 2021/2022: i kosovari del Prishtina battono l’Inter Escaldes e volano al primo turno (Di venerdì 25 giugno 2021) I kosovari del Prishtina completano il roster delle squadre che prenderanno parte alla lunga scalata verso i gironi della prossima Champions League 2021/2022. In Albania la squadra del paese confinante piega per 2-0 l‘Inter Escaldes di Andorra, chiudendo già la pratica entro l’ora di gioco. Fondamentale il vantaggio trovato da Krasniqi a pochi istanti dal fischio di fine primo tempo, fattore che ha portato il Prishtina a impostare una ripresa fatta di gestione e gioco spezzettato fino al raddoppio segnato ancora da Krasniqi al 58?. Gli ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 giugno 2021) Idelcompletano il roster delle squadre che prenderanno parte alla lunga scalata verso i gironi della prossima. In Albania la squadra del paese confinante piega per 2-0 l‘Interdi Andorra, chiudendo già la pratica entro l’ora di gioco. Fondamentale il vantaggio trovato da Krasniqi a pochi istanti dal fischio di finetempo, fattore che ha portato ila impostare una ripresa fatta di gestione e gioco spezzettato fino al raddoppio segnato ancora da Krasniqi al 58?. Gli ...

