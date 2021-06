Cartoline da Anversa | la capitale della moda di Dries Van Noten

(Di venerdì 25 giugno 2021)nord europea e cittàcultura, fra i gigantipittura di Sir Pieter Paul Rubens e i Maestri Fiamminghi, con un centro storico inalterato nel tempo che incornicia di fascino i fashion store costruiti all'interno di spazi spettacolari nel culto dell'interior design nordico. In questo eccezionale e fervido mix fra tradizione e modernità, registratore di tendenze e creatore di nuovi stili, brilla l'Accademiae delle Belle Arti, la più antica di Europa, scuola di reputazione internazionale dove sono cresciuti ...

Ultime Notizie dalla rete : Cartoline Anversa

Panorama

... l'esposizione "blu" fu celebrata con 1001 palloncini blu e l'invio diblu con i ... realizzata per la prima volta nel 1959 ade replicata fino al 1962, Klein vendette spazi vuoti ......porto di Nyhaven è uno dei più famosi del mondo e appare in bella mostra in tutte ledi ..., Belgio E' la perla delle Fiandre nonché un antico porto tra i più attivi d'Europa nel secolo ...