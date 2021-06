Avevo vent'anni, non permetterò a nessuno di dire che è la più bella età della vita (aveva ragione Paul Nizan, forse) (Di venerdì 25 giugno 2021) 'Quanti anni hai?' 'venti' 'Ma se ti dovessi chiedere, come sto in effetti facendo, cosa ti ha aiutato a non impazzire durante i lunghi mesi di pandemia tu cosa mi risponderesti?' 'Il mio telefono' '... Leggi su leggo (Di venerdì 25 giugno 2021) 'Quantihai?' 'i' 'Ma se ti dovessi chiedere, come sto in effetti facendo, cosa ti ha aiutato a non impazzire durante i lunghi mesi di pandemia tu cosa mi risponderesti?' 'Il mio telefono' '...

Advertising

oboniolo45 : @lupakkiotto85 Beh se avevo vent'anni ci credevo alla mia età beh ti dico ...buona giornata e grazie ?? - about_tzuyu : || Sto vedendo tweet su tweet su sta roba dell'età, potrei averci capito qualcosa come non averci capito un tubo ma… - lucrvzia : @takerihome vent’anni in scuole di suore, avevo pure le mutande per l’ora di religione - SCostarelli : @M49liberorso ‘82!! Perché l’Italia aveva vinto, io avevo vent’anni e il futuro in tasca!! - Marian5711 : @danieledv79 Vent'anni, ed ancora vivo, ora continua l'opera a casa di mio figlio. L'avevo pagato in lire. -