Recovery plan | Andis attacca | “Scompare la formazione obbligatoria per tutto il personale”

ll Consiglio nazionale dell'Andis (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) "esprime perplessità e viva contrarietà rispetto alla formulazione del PNRR presentata alle Camere dove la formazione in servizio non compare, come nella precedente bozza, come "obbligatoria per tutto il personale scolastico" e dove si prevede una "struttura leggera e funzionale all'erogazione solo di corsi on line", finanziata con risorse pari a 0,03 miliardi".

