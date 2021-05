Juventus | spunta un nome a sorpresa se non si continuasse con Pirlo | i dettagli

(Di lunedì 24 maggio 2021) Emery Juve:nella lunga lista del dopo. La novità legata al prossimo allenatore bianconero L’edizione odierna de La Stampa ha inquadrato la situazione allenatore per la Juve. La candidatura di Andrearesiste con forza, anche per la prossima stagione, ma nel caso in cui ci fosse un addio emergono già alcuni nomi per sostituirlo. Da Zidane (tentato anche dalla Nazionale francese) e Allegri (occhio al Napoli, non solo al Real, piace anche all’Inter in caso di addio di Conte) a Gasperini. Si ascoltano indiscrezioni su Gattuso e bisbigli dall’estero legati a sondaggi per Unai Emery. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo l'addio annunciato alla Juventus a fine stagione Gigi Buffon sta sfogliando il mazzo di offerte in attesa di scegliere quella più convincenti. Tra le proposte ricevute ce n'è una che arriva dal Belenenses in Portogallo. E chissà come prenderebbero nel caso i tifosi della Juventus vedere Buffon indossare la maglia dei grandi rivali del Real, avversari di tante sfide, tra le quali quella infuocata dei quarti di ...