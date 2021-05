Incidente per Lando Buzzanca: i fan sono in ansia (Di lunedì 24 maggio 2021) L’attore italiano è stato vittima di un Incidente domestico dal quale ha riportato un trauma cranico. A ritrovare Lando Buzzanca sul pavimento di casa è stata la donna delle pulizie che ha dato l’allarme. Lando Buzzanca (Getty Images)Incidente domestico per Lando Buzzanca. L’attore, che nel 2014 aveva avuto un’ischemia cerebrale, ha avuto un malore e ha riportato un trauma cranico dopo aver sbattuto la testa contro il pavimento. Buzzanca è stato ritrovato dalla donna delle pulizie mercoledì scorso. L’attore di televisione e teatro è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove sono seguiti tutti gli accertamenti del caso. LEGGI ANCHE >>> Zanardi, Incidente drammatico: ... Leggi su chenews (Di lunedì 24 maggio 2021) L’attore italiano è stato vittima di undomestico dal quale ha riportato un trauma cranico. A ritrovaresul pavimento di casa è stata la donna delle pulizie che ha dato l’allarme.(Getty Images)domestico per. L’attore, che nel 2014 aveva avuto un’ischemia cerebrale, ha avuto un malore e ha riportato un trauma cranico dopo aver sbattuto la testa contro il pavimento.è stato ritrovato dalla donna delle pulizie mercoledì scorso. L’attore di televisione e teatro è stato immediatamente trasportato in ospedale, doveseguiti tutti gli accertamenti del caso. LEGGI ANCHE >>> Zanardi,drammatico: ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Il tragico incidente alla #funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande a… - vonderleyen : Sono molto addolorata per il tragico incidente di #Stresa. Ai familiari delle vittime tra cui purtroppo diversi b… - _Carabinieri_ : Insieme alle altre Forze in campo, l’Arma dei #Carabinieri prosegue le attività di soccorso per il tragico incident… - Ale39879040 : RT @CNRsocial_: Il cordoglio di Maria Chiara Carrozza, presidente #Cnr, per la tragica scomparasa di Serena Cosentino, borsista dell'Istitu… - twittopoco1 : RT @CNRsocial_: Il cordoglio di Maria Chiara Carrozza, presidente #Cnr, per la tragica scomparasa di Serena Cosentino, borsista dell'Istitu… -