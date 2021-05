Funivia del Mottarone | il cavo si spezza e la cabina va giù | morti 14 passeggeri | salvo un bimbo Si indaga per omicidio colposo

(Di lunedì 24 maggio 2021) Larossa e bianca è accartocciata come una lattina su un pendio vertiginoso, dove per i soccorritori è perfino difficile tenere l'equilibrio: per cercare di raggiungere il luogo del disastro, ...

Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - tg2rai : #UltimOra, precipita la funivia Stresa-Mottarone, 8 le vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto. 2 ba… - LaSabri05506139 : RT @Stefano173456: Italia cade a pezzi. Le regioni governate dal centrodestra sono in balia del fato. Eppure il centrodestra si batte per i… - SoniaOranges : Tragedia del Mottarone: «Un forte sibilo poi lo schianto della cabina»14 vittime, sopravvive un bambino -

Ultime Notizie dalla rete : Funivia del

La cabina si è sganciata dal cavo, ha urtato contro il pilone ed è caduta giù rotolando. Sarà l'inchiesta della procura di Verbania che al momento ipotizza i reati di omicidio plurimo colposo e ......dell 'Italia che torna tutta in giallo è offuscata dalla disgrazia dellaprecipitata a Stresa. Non possiamo non collegare i due momenti". Francesco Le Foche , immunologo clinico...A causare il crollo della funivia Stresa-Mottarone sarebbe stata la rottura della corda traente, probabilmente per un deficit di resistenza o perché ...