Di Fazio | invito con sonniferi e stupro | altre tre ragazze denunciano il manager

(Di lunedì 24 maggio 2021) Le vittime di Barbablù sono almeno cinque. Lo racconta il suo cellulare, dove teneva le foto delle prede, come trofei. Probabilmente tutte cadute nella stessa trappola:a casa con la scusa di ...

...a casa con la scusa di un colloquio di lavoro, una bevanda corretta con il Bromazepan, gli abusi, le foto. Sarebbe uno schema collaudato quello di Antonio Di, 50 anni, amministratore ......di quella serata è contenuta nelle carte d'indagine che hanno portato all'arresto di Di, ora ... Poi l'a casa, oltre 200 metri quadri vicino al parco Sempione, per un incontro con altri ...Le vittime di Barbablù sono almeno cinque. Lo racconta il suo cellulare, dove teneva le foto delle prede, come trofei. Probabilmente tutte cadute nella stessa trappola: invito a casa con ...Questa mattina l'imprenditore milanese Antonio Di Fazio, 50 anni, comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari, Chiara Valori, assistito dall'avvocato difensore, ...