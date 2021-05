Basket serie A play - off: Teodosic e Belinelli sorprendono Brindisi, alla Virtus gara 1 (Di lunedì 24 maggio 2021) Brindisi, 23 maggio 2021 " La Virtus Segafredo Bologna risponde a distanza al successo di Milano e vince gara 1 dell'altra semifinale playoff che la vede opposta alla Happy Casa Brindisi . I felsinei ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021), 23 maggio 2021 " LaSegafredo Bologna risponde a distanza al successo di Milano e vince1 dell'altra semifinaleoff che la vede oppostaHappy Casa. I felsinei ...

