10 gadget per una gita al parco (Di lunedì 24 maggio 2021) Oggi è la giornata europea dei Parchi, ecco gli accessori indispensabili per trasformare un giro tra gli alberi in una vera e propria avventura smart Oggi, 24 maggio, si celebra la Giornata europea dei Parchi, un’occasione in più per concedersi una salutare immersione nella natura. Per una gita tra gli alberi che riesca a unire la componente naturalistica e l’anima geek che si annida in noi, ci sono tanti compagni di passeggiata en plein air che non si possono davvero lasciare a casa. Munitevi di coperta per il picnic ma, al posto di quella classica quadrettata, preferitele piuttosto la versione innovativa con fantasia a rettangoli, dove i rettangoli sono i pannelli solari, così ricaricate smartphone e tablet (ma davvero per una gita al parco vi siete portati il tablet?) mentre mangiate il vostro panino. E c’è anche la possibilità ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) Oggi è la giornata europea dei Parchi, ecco gli accessori indispensabili per trasformare un giro tra gli alberi in una vera e propria avventura smart Oggi, 24 maggio, si celebra la Giornata europea dei Parchi, un’occasione in più per concedersi una salutare immersione nella natura. Per unatra gli alberi che riesca a unire la componente naturalistica e l’anima geek che si annida in noi, ci sono tanti compagni di passeggiata en plein air che non si possono davvero lasciare a casa. Munitevi di coperta per il picnic ma, al posto di quella classica quadrettata, preferitele piuttosto la versione innovativa con fantasia a rettangoli, dove i rettangoli sono i pannelli solari, così ricaricate smartphone e tablet (ma davvero per unaalvi siete portati il tablet?) mentre mangiate il vostro panino. E c’è anche la possibilità ...

Advertising

CamiSernagiotto : Su @WIRED vi consiglio gli accessori più tech e innovativi per una gita immersi nella natura, in occasione della gi… - wik_john : Occhiali Personalizzati Online Gli occhiali su misura sono un must-have d'eccellenza per l'estate, un gadget trend… - yugaeyewear : Occhiali Personalizzati Online Gli occhiali su misura sono un must-have d'eccellenza per l'estate, un gadget trend… - johncartter7 : Occhiali Personalizzati Online Gli occhiali su misura sono un must-have d'eccellenza per l'estate, un gadget trend… - johnmessyy : Occhiali Personalizzati Online Gli occhiali su misura sono un must-have d'eccellenza per l'estate, un gadget trend… -

Ultime Notizie dalla rete : gadget per Bimbi a scuola senz'auto, in gara tutte le classi (dieci) delle elementari di Villazzano ...un piccolo gadget. L'iniziativa vuole sensibilizzare in modo trasversale tutte le persone coinvolte col mondo della scuola sulla questione della mobilità sostenibile e questo può essere un modo per ...

La Suite sospesa sulla vigna: la stagione estiva apre sulle Dolomiti ... cene al Ristorante AO e il pacchetto Mountain Days che include 5 attività all'aria aperta e diversi gadget, oltre alla Brixen Card. Il prezzo è a partire da 635 euro a persona per 5 notti e da 720 ...

10 gadget per una gita al parco Wired.it Friends: in attesa della reunion ecco i gadget da avere Nell'attesa di vedere Friends: The Reunion abbiamo pensato ad una serie di gadget per celebrare il ritorno dell'amata serie tv ...

10 gadget per una gita al parco Oggi è la giornata europea dei Parchi, ecco gli accessori indispensabili per trasformare un giro tra gli alberi in una vera e propria avventura ...

...un piccolo. L'iniziativa vuole sensibilizzare in modo trasversale tutte le persone coinvolte col mondo della scuola sulla questione della mobilità sostenibile e questo può essere un modo...... cene al Ristorante AO e il pacchetto Mountain Days che include 5 attività all'aria aperta e diversi, oltre alla Brixen Card. Il prezzo è a partire da 635 euro a persona5 notti e da 720 ...Nell'attesa di vedere Friends: The Reunion abbiamo pensato ad una serie di gadget per celebrare il ritorno dell'amata serie tv ...Oggi è la giornata europea dei Parchi, ecco gli accessori indispensabili per trasformare un giro tra gli alberi in una vera e propria avventura ...