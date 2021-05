Una Vita puntate dal 24 al 29 maggio 2021: la rivelazione di Julio (Di domenica 23 maggio 2021) Nelle puntate dal 24 al 29 maggio 2021 della soap opera iberica Una Vita vedremo Julio fare una rivelazione sconvolgente a Josè che riguarda la sua Vita. Di cosa si tratta? Una Vita puntate dal 24 al 26 maggio 2021: la rivelazione di Julio Julio finalmente si arma di coraggio e decide di confessare a Josè la verità sul suo legame di parentela. Ovviamente il ragazzo avrà molto paura di questa confessione conoscendo l’indole dell’uomo che comunque sarà come spiazzato da questa notizia. Julio non si aspettava di certo che facesse i salti di gioia a sapere di essere suo padre, ma in cuor suo sperava che le cose andassero in maniera ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 23 maggio 2021) Nelledal 24 al 29della soap opera iberica Unavedremofare unasconvolgente a Josè che riguarda la sua. Di cosa si tratta? Unadal 24 al 26: ladifinalmente si arma di coraggio e decide di confessare a Josè la verità sul suo legame di parentela. Ovviamente il ragazzo avrà molto paura di questa confessione conoscendo l’indole dell’uomo che comunque sarà come spiazzato da questa notizia.non si aspettava di certo che facesse i salti di gioia a sapere di essere suo padre, ma in cuor suo sperava che le cose andassero in maniera ...

Advertising

acmilan : ??6??0???? Special birthday wishes for a special Rossonero, have a great day Daniele Massaro ?? Un altro traguard… - amnestyitalia : Il #22maggio 1930 nasceva Harvey Milk, attivista e politico che ha pagato con la vita il suo impegno in difesa dei… - ZZiliani : Secondo voi, nella pagina celebrativa della #Champions vinta dalla #Juventus ormai una vita fa, si ritrova anche un… - PoterealpopoloT : RT @Giul_Granato: Ieri in piazza a Roma in migliaia abbiamo detto una cosa semplice: i Governi del #G20, col 'No' alla sospensione dei brev… - guglielmofavu : Spengiti, spengiti breve candela! La vita non è che un'ombra che cammina, un povero commediante che si pavoneggia e… -