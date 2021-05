Un impatto violentissimo, Cristian lascia moglie e figlio (Di domenica 23 maggio 2021) Cristian Campagna è l’ultima vittima delle autostrade italiane: l’uomo, 40 anni, è rimasto coinvolto in un tremendo incidente che non gli ha lasciato scampo. Un impatto tremendo, poi la caduta: Cristian Campagna, 40enne residente ad Atina dove viveva con la famiglia e lavorava come titolare di una ditta tipografica, è l’ultima di una lunga, tremenda L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 23 maggio 2021)Campagna è l’ultima vittima delle autostrade italiane: l’uomo, 40 anni, è rimasto coinvolto in un tremendo incidente che non gli hato scampo. Untremendo, poi la caduta:Campagna, 40enne residente ad Atina dove viveva con la famiglia e lavorava come titolare di una ditta tipografica, è l’ultima di una lunga, tremenda L'articolo proviene da Leggilo.org.

