Tragedia sulla funivia Stresa-Mottarone, le immagini della cabina precipitata. Sale il bilancio delle vittime: 13 morti e 2 due bambini gravi (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 13, al momento, le vittime causate dalla caduta di una cabina della funivia Stresa-Mottarone, in Piemonte. Due bambini sono sopravvissuti ma risultano essere feriti in modo grave, trasportati a Torino in codice rosso con l’eliambulanza. sulla cabina piombata al suolo nella mattina di domenica, 23 maggio, viaggiavano almeno 15 persone. L’incidente è avvenuto nella parte più alta del percorso di 20 minuti che parte dal Lago Maggiore per raggiungere un’altezza di 1.491 metri. May 23, 2021 La causa del crollo È stata la rottura di uno dei cavi portanti della funivia Stresa-Alpino-Mottarone la causa della Tragedia. La fune ... Leggi su open.online (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 13, al momento, lecausate dalla caduta di una, in Piemonte. Duesono sopravvissuti ma risultano essere feriti in modo grave, trasportati a Torino in codice rosso con l’eliambulanza.piombata al suolo nella mattina di domenica, 23 maggio, viaggiavano almeno 15 persone. L’incidente è avvenuto nella parte più alta del percorso di 20 minuti che parte dal Lago Maggiore per raggiungere un’altezza di 1.491 metri. May 23, 2021 La causa del crollo È stata la rottura di uno dei cavi portanti-Alpino-la causa. La fune ...

