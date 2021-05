Tragedia sul Mottarone | funivia riaperta nel 2016 dopo maxi-revisione

(Di domenica 23 maggio 2021) Chiusa nel 2014 unagenerale, ladelha riaperto neldue anni di lavori di manutenzione e ammodernamento, affidati alla società Leitner. Il 13 agostoè stata inaugurata la riapertura dellae tra ottobre-dicembresono state anche rinnovate le relative stazioni di riferimento della. Una scelta quella di chiudere non senza incertezze vista la longevità dell’infrastruttura. I lavori per lache collega Stresa e la cima delpartono nel 1963 per sostituire il vecchio percorso ferroviario datato al 1911, con tanto di stazione in stile Liberty, con un nuovo impianto più funzionale e veloce. I lavori, affidati alla ditta Piemonte ...

Domenica In, diretta sospesa:Mottarone Al termine dell'intervista a Jasmine Carrisi e a suo padre Al Bano, Mara Venier ha accolto nel salotto televisivo di 'Domenica In' Pierfrancesco Favino, apprezzato attore ...È unaenorme che ci toglie il fiato. La Protezione civile regionale èposto per aiutare i soccorsi e dare tutto il proprio sostegno'. Così il presidente del Piemonte Alberto Cirio, in ...Domenica In, diretta puntata 23 maggio: Favino, Alberto Angela, Maria Falcone, Giuliano Sangiorgi, Albano e Jasmine. Linea al Tg1 ...È precipitata una cabina della funivia Stresa-Mottarone. Precipita una cabina della funivia Stresa-Mottarone Una tragedia quella avvenuta poco dopo pranzo in questa domenica di primavera. Secondo quan ...