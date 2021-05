TikTok perde la testa | cambio al vertice di ByteDance

(Di domenica 23 maggio 2021) CEO Zhang lascia,la… per Liang Svolta in casacheun pilastro: il co-fondatore Zhang Yiming lascia ladella società proprietaria dell’app; dunque il testimone passerà a Liang Rubo. Mistero sul futuro del social, al centro di pressioni politiche iniziate dall’amministrazione Trump. Passaggio di testimone annunciato direttamente da L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borsa Italiana oggi 27 agosto 2019: Milano +1,52% Ordinativi industria italiana secondo trimestre 2019 -5% Abruzzo e Molise campioni di eccellenza nel 2019 Garante privacy sanziona Eni Gas e Luce per contratti.. Rivalutazione 2020 assegno sociale, ReI e soglie carta DPCM 18 ...

Con i suoi video ironici a soli 21 anni e in sole due settimane, Khaby ha raggiunto più di 11 milioni di follower su Instagram (su TikTok ne conta più di 46 milioni) superando il patron dell'app e ... CEO Zhang lascia, TikTok perde la testa… per Liang. Svolta in casa ByteDance che perde un pilastro: il co-fondatore Zhang Yiming lascia la testa della società proprietaria dell ... Buster Keaton ha 21 anni, è nero, è italiano e ha 51,5 milioni di seguaci su Tik Tok. Buster Keaton si chiama Khaby Lame, nasce nel 2000 in Senegal, a un anno arriva in Italia, precisamente a Chivasso ...