Strage Capaci e via D'Amelio, oggi il ricordo delle vittime di mafia (Di domenica 23 maggio 2021) Palermo - "O si sta contro la mafia o si è complici dei mafiosi". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un passaggio del discorso pronunciato in occasione della cerimonia ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 23 maggio 2021) Palermo - "O si sta contro lao si è complici dei mafiosi". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un passaggio del discorso pronunciato in occasione della cerimonia ...

_Carabinieri_ : Buongiorno da Palermo: a 29 anni dalla strage di Capaci in cui moriva per mano della Mafia il Giudice Giovanni Falc… - Quirinale : #Mattarella: Provenendo da Punta Raisi si passa dal monumento che rammenta la terribile strage di #Capaci: è un pun… - virginiaraggi : Ventinove anni fa la strage mafiosa di Capaci, in cui rimasero uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Franc… - MiyakeEau : 23 Maggio 1992 29 anni dalla strage mafiosa di Capaci, che rubò la vita a 5 persone: Giovanni Falcone Francesca Mor… - ElisaCheccaglin : RT @INGFiore2: #Italia è contro il #fascismo e contro la #Mafia. #23maggio1992 #23maggio 2021 #strage di #Capaci #italy is against #fascism… -