Sostenibilità | al via progetto ricerca su sharing mobility durante grande eventi

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - Milano e sette città europee - Lubiana, Maribor, Novi Sad, Patras, Podgorica, Sarajevo e Zagreb -, guidate dal Politecnico di Milano, hanno lanciato il progetto Tribute per una ricerca tesa a individuare soluzioni innovative sulla mobilità per far fronte ai cambiamenti di questi anni. Milano si impegna con il proprio 'Living Lab', coinvolgendo gli attori della mobilità che entrano in gioco in concomitanza dei grandi eventi, per introdurre uno strumento di gestione dei picchi di domanda del trasporto pubblico locale, integrando l'offerta attraverso l'ottimizzazione dei servizi gestiti dagli operatori della sharing mobility, si spiega nella nota del Comune. Il progetto europeo Tribute, avviato ufficialmente a gennaio 2021, mira a sviluppare una comune ...

