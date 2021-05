Sassuolo-Lazio 1-0: gol straordinario di Kyriakopoulos, mancino vincente (VIDEO) (Di domenica 23 maggio 2021) Georgios Kyriakopoulos ha punito la Lazio di Simone Inzaghi, portando in vantaggio il Sassuolo nel corso del primo tempo della trentottesima giornata della Serie A 2020/2021. Il terzino sinistro greco ha fulminato Thomas Strakosha con un mancino potente e preciso dai 15 metri: conclusione straordinaria e vincente, 1-0. Di seguito il VIDEO del gol che ha aperto le marcature in Sassuolo-Lazio. IL VIDEO DEL GOL DEL Sassuolo SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Georgiosha punito ladi Simone Inzaghi, portando in vantaggio ilnel corso del primo tempo della trentottesima giornata della Serie A 2020/2021. Il terzino sinistro greco ha fulminato Thomas Strakosha con unpotente e preciso dai 15 metri: conclusione straordinaria e, 1-0. Di seguito ildel gol che ha aperto le marcature in. ILDEL GOL DELSportFace.

