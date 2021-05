Roma, rami crollano sui tavolini del Bar: «Ennesima tragedia sfiorata» (Di domenica 23 maggio 2021) Venerdì un albero caduto che colpisce diverse auto in sosta e ferisce un papà insieme al figlio di 10 anni in transito col monopattino. Ieri dei rami che rischiano di centrare alcuni avventori del Bar. Proseguono purtroppo a Roma le segnalazioni circa lo stato a dir poco precario delle alberature che continuano a mettere in serio pericolo la pubblica incolumità. L’ultimo episodio in tal senso è avvenuto lungo Viale Ippocrate al Nomentano, ed è stato segnalato da Valerio Casini, Assessore al Commercio del II Municipio, che aveva già inoltrato diverse segnalazioni rimanendo inascoltato. «Il nostro patrimonio ambientale e naturalistico versa in condizioni precarie – scrive Casini – soprattutto per quanto riguarda lo stato delle alberature di medio e alto fusto. Condizioni che negli ultimi mesi si sono manifestate in tutta la loro gravità, con ripetuti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021) Venerdì un albero caduto che colpisce diverse auto in sosta e ferisce un papà insieme al figlio di 10 anni in transito col monopattino. Ieri deiche rischiano di centrare alcuni avventori del Bar. Proseguono purtroppo ale segnalazioni circa lo stato a dir poco precario delle alberature che continuano a mettere in serio pericolo la pubblica incolumità. L’ultimo episodio in tal senso è avvenuto lungo Viale Ippocrate al Nomentano, ed è stato segnalato da Valerio Casini, Assessore al Commercio del II Municipio, che aveva già inoltrato diverse segnalazioni rimanendo inascoltato. «Il nostro patrimonio ambientale e naturalistico versa in condizioni precarie – scrive Casini – soprattutto per quanto riguarda lo stato delle alberature di medio e alto fusto. Condizioni che negli ultimi mesi si sono manifestate in tutta la loro gravità, con ripetuti ...

Crollano rami sui tavolini del bar: “tragedia sfiorata” nel quartiere universitario RomaToday Roma, crolla un ramo in viale Ippocrate: danneggiate 4 auto parcheggiate Secondo episodio in pochi giorni nel secondo municipio. Qualche giorno fa in via Tiburtina un albero si abbattè al suolo ferendo un uomo e il figlio di ...

Grossi rami caduti su viale Ippocrate Due grossi rami sono planati su viale Ippocrate, nella parte bassa, verso viale delle Provincie, nel Municipio II: uno nel parcheggio, l’altro sulla carreggiata. Dalle informazioni raccolte sul posto, ...

