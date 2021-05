Paracetamolo (tachipirina) prima causa di trapianti fegato (Di domenica 23 maggio 2021) Leggimi l’articolo L’epatite fulminante da Paracetamolo rappresenta, negli Stati Uniti, dove viene venduto tra i farmaci da banco e di cui spesso si abusa, la prima causa per i trapianti di fegato. Lo segnala Antonio Gasbarrini, gastroenterologo del policlinico Gemelli di Roma L’epatite fulminante da Paracetamolo rappresenta, negli Stati Uniti, dove viene venduto tra i farmaci da banco e di cui spesso si abusa, la prima causa per i trapianti di fegato. Lo segnala Antonio Gasbarrini, gastroenterologo del policlinico Gemelli di Roma, nell’ambito di un dibattito sui rischi di questi analgesici per la funzionalità del fegato, in occasione del congresso dell’associazione americana per ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Leggimi l’articolo L’epatite fulminante darappresenta, negli Stati Uniti, dove viene venduto tra i farmaci da banco e di cui spesso si abusa, laper idi. Lo segnala Antonio Gasbarrini, gastroenterologo del policlinico Gemelli di Roma L’epatite fulminante darappresenta, negli Stati Uniti, dove viene venduto tra i farmaci da banco e di cui spesso si abusa, laper idi. Lo segnala Antonio Gasbarrini, gastroenterologo del policlinico Gemelli di Roma, nell’ambito di un dibattito sui rischi di questi analgesici per la funzionalità del, in occasione del congresso dell’associazione americana per ...

