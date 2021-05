Maneskin, Damiano contro le accuse di cocaina: "Non uso droghe" (Di domenica 23 maggio 2021) Dalle strade di Roma a Sanremo e poi su uno dei più importanti palchi d'Europa: i Maneskin trionfano agli Eurovision 2021 e portano il loro rock'n roll a risuonare nel mondo. Ma neanche il tempo di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Dalle strade di Roma a Sanremo e poi su uno dei più importanti palchi d'Europa: itrionfano agli Eurovision 2021 e portano il loro rock'n roll a risuonare nel mondo. Ma neanche il tempo di ...

Advertising

annapettinelli : E che ha fatto Damiano?? L’ha cantata con le parole che aveva dovuto togliere per la censura dell’Eurovision. Bello… - trash_italiano : ?? Damiano dei Maneskin smentisce il video che sta circolando: lui non fa uso di droghe #Eurovision #EscIta - frafacchinetti : A quel demente francese di @ParisMatch che sostiene che Damiano dei #maneskin abbia assunto coca in TV dico “La vit… - chiarandreella : RT @MangiaAgnelli: “ROCK ‘N ROLL NEVER DIES”. DAMIANO SEI TUTTO TUO PADRE. SÌ, SONO IO TUO PADRE. #Eurovision #Eurovision2021 #Maneskin @th… - AmoFabby : RT @moonlight_ant0: francesi: *cercano prove per far squalificare i maneskin* intanto damiano: #Eurovision -