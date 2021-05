Heather Parisi e il suo rapporto tossico con un ex tra abusi, truffe e minacce (Di domenica 23 maggio 2021) Heather Parisi ha confessato di aver vissuto un rapporto tossico con un uomo che ha abusato fisicamente, moralmente e psicologicamente di lei. Heather Parisi ha affidato alle pagine del Corriere della sera la dolorosa confessione di un rapporto tossico con un uomo che abusato di lei fisicamente, moralmente e psicologicamente. La ballerina e showgirl americana che ha ottenuto il successo nella TV italiana ha raccontato: "All'inizio, arrivata in Italia, mi sono fidata di un uomo. Ma non ero la brutta gallina americana stupida che lui mi voleva far credere, ero bella dentro, avevo un cuore bello, ero solo molto infelice da tanti anni". Quello che sembrava essere un amore, in realtà, era soltanto un rapporto tossico con un ... Leggi su movieplayer (Di domenica 23 maggio 2021)ha confessato di aver vissuto uncon un uomo che ha abusato fisicamente, moralmente e psicologicamente di lei.ha affidato alle pagine del Corriere della sera la dolorosa confessione di uncon un uomo che abusato di lei fisicamente, moralmente e psicologicamente. La ballerina e showgirl americana che ha ottenuto il successo nella TV italiana ha raccontato: "All'inizio, arrivata in Italia, mi sono fidata di un uomo. Ma non ero la brutta gallina americana stupida che lui mi voleva far credere, ero bella dentro, avevo un cuore bello, ero solo molto infelice da tanti anni". Quello che sembrava essere un amore, in realtà, era soltanto uncon un ...

