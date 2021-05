Handanovic, record di presenze con la maglia dell’Inter (Di domenica 23 maggio 2021) L’Inter celebra Samir Handanovic. “329 presenze in nerazzurro in Serie A per Samir Handanovic. Da oggi, è il portiere con più presenze in campionato con la nostra maglia”. Nuovo record per il capitano dei neroazzurri, titolare nella gara di campionato contro l’Udinese. Nella ripresa poi, l’estremo difensore, ha lasciato spazio a Padelli. record 3?2?9? presenze in nerazzurro in @SerieA per #Handanovic Da oggi, è il portiere con più presenze in campionato con la nostra maglia Congratulazioni, Samir! #InterUdinese #IMScudetto pic.twitter.com/rfkoZFvtdV — Inter (@Inter) May 23, 2021 FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) L’Inter celebra Samir. “329in nerazzurro in Serie A per Samir. Da oggi, è il portiere con piùin campionato con la nostra”. Nuovoper il capitano dei neroazzurri, titolare nella gara di campionato contro l’Udinese. Nella ripresa poi, l’estremo difensore, ha lasciato spazio a Padelli.3?2?9?in nerazzurro in @SerieA per #Da oggi, è il portiere con piùin campionato con la nostraCongratulazioni, Samir! #InterUdinese #IMScudetto pic.twitter.com/rfkoZFvtdV — Inter (@Inter) May 23, 2021 FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Inter : ?? | RECORD 3?2?9? presenze in nerazzurro in @SerieA per #Handanovic Da oggi, è il portiere con più presenze in ca… - baoonbotaxs : RT @Inter: ?? | RECORD 3?2?9? presenze in nerazzurro in @SerieA per #Handanovic Da oggi, è il portiere con più presenze in campionato con… - fenicelettrice : RT @Inter: ?? | RECORD 3?2?9? presenze in nerazzurro in @SerieA per #Handanovic Da oggi, è il portiere con più presenze in campionato con… - PePe88639893 : RT @Inter: ?? | RECORD 3?2?9? presenze in nerazzurro in @SerieA per #Handanovic Da oggi, è il portiere con più presenze in campionato con… - Pippo_Moscuzza : RT @Inter: ?? | RECORD 3?2?9? presenze in nerazzurro in @SerieA per #Handanovic Da oggi, è il portiere con più presenze in campionato con… -