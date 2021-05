F 1 | GP Monaco - Verstappen vince e riapre il Mondiale

(Di domenica 23 maggio 2021) Maxha vinto il Gran Premio di, quinta prova deldi Formula 1 2021. Con la Ferrari del poleman Leclerc fuori ancor prima di partire, l'olandese della Red Bull ha preso il comando della gara e l'ha mantenuto per tutta la gara. Una vittoria che ha di fatto riaperto i giochi, cone la Red Bull che passano in testa al. Tanti sorrisi sul podio: Carlos Sainz ha conquistato il suo primo podio vestito di rosso, salvando così il weekend della Ferrari. Terzo Lando Norris con la McLaren. Max nuovo leader. Grazie alla vittoria di oggi e alla gara deludente di Hamilton, Maxè ora il nuovo leader del campionato piloti. L'olandese ha 105 punti contro i 101 di Lewis Hamilton. "Ho sempre sognato di poterre a ...

F1, Gp: vince. Ferrari: Sainz 2°, ma Leclerc non parte per monoposto ko 10 SAINZ Spettacolare fine settimana per lo spagnolo. È andato fortissimo sin dal giovedì. Il primo podio Rosso lo ...Maxha vinto il Gran Premio di Formula 1 diportandosi in testa alla classifica piloti. L'olandese della Red Bull ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren di ...