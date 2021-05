‘Dandy’ e Giulio, gli influencer arruolati e strapagati dal Comune di Roma per rinnovare i profili social (Di domenica 23 maggio 2021) Matteo Molle, in arte Dandy e Giulio Pugliese sono i due nuovi influencer arruolati dal Comune di Roma per rinnovare i profili social dell’amministrazione capitolina, con un occhio particolare alla pagina Instagram. Assunti a chiamata nel ruolo di consulenti, lavoreranno fino a dicembre 2021. Il loro compito sarà quello di dare nuova luce all’account Instagram della Capitale fornendo al contempo dei contenuti di qualità ai followers. Leggi anche:Coronavirus nel Lazio, diminuiscono i casi e le terapie intensive: i dati di oggi 23 maggio Dandy e Giulio, gli influencer arruolati dal Comune di Roma Scelti al termine di una singolare ricerca tra gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021) Matteo Molle, in arte Dandy ePugliese sono i due nuovidaldiperdell’amministrazione capitolina, con un occhio particolare alla pagina Instagram. Assunti a chiamata nel ruolo di consulenti, lavoreranno fino a dicembre 2021. Il loro compito sarà quello di dare nuova luce all’account Instagram della Capitale fornendo al contempo dei contenuti di qualità ai followers. Leggi anche:Coronavirus nel Lazio, diminuiscono i casi e le terapie intensive: i dati di oggi 23 maggio Dandy e, glidaldiScelti al termine di una singolare ricerca tra gli ...

Advertising

CorriereCitta : ‘Dandy’ e Giulio, gli influencer arruolati e strapagati dal Comune di Roma per rinnovare i profili social - LorenzoTheChick : Il Comune di Roma arruola influencer: “Dandy” e Giulio, pagati 10mila euro per fare stories @ilmessaggeroit - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Roma, il Comune arruola influencer. Dandy e Giulio, 10mila euro per fare stories su Instagram - paolorm2012 : Roma, il Comune arruola influencer. Dandy e Giulio, 10mila euro per fare stories su Instagram - paolorm2012 : Roma, il Comune arruola influencer. Dandy e Giulio, 10mila euro per fare stories su Instagram -