(Di domenica 23 maggio 2021) Per la 'stragrande maggioranza degli italiani' riferirsi a qualcuno definendolo '' equivale a una. Inoltre, non si può sostenere che la 'coscienza sociale' è cambiata e accetta di ...

fordeborah5 : RT @HuffPostItalia: La Cassazione: dare del 'frocio' è sempre diffamazione - BeltramoPaolo : RT @HuffPostItalia: La Cassazione: dare del 'frocio' è sempre diffamazione - Signorasinasce : #Cassazione : 'dare del fro*** è diffamazione'. Condannato #trans - EugenioBerto70 : Cassazione: dare del 'frocio' è sempre diffamazione - BinaryOptionEU : RT ''Dare del frocio è diffamazione', è la sentenza della #Cassazione. -

Senza successo, dopo le condanne di primo e secondo grado, l'imputato ha fatto ricorso insostenendo che le parole usate 'avrebbero ormai perso, per l'evoluzione della coscienza sociale, ...Dopo le condanne in primo e secondo grado, l'imputato ha fatto ricorso insostenendo che le parole usate 'a vrebbero ormai perso, per l'evoluzione della coscienza sociale, il carattere ...Gli ermellini hanno confermato la condanna nei confronti di un imputato transessuale che aveva utilizzato la parola su Facebook. La difesa sosteneva, invece, che "avrebbe ormai perso, per l'evoluzione ...