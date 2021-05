Al professore Giovanni Acampora della Federico II l’accesso ad un computer quantistico IBM

(Di domenica 23 maggio 2021) per condurre ricerche avanzate sull’intelligenza artificiale quantistica. Fondere intelligenza artificiale e calcoloper abilitare la progettazione e implementazione di strumenti per l’analisi di dati massivi in grado di supportare la realizzazioneprossima generazione di sistemi intelligenti. È questo l’ambizioso progetto

Advertising

RobertoDeBiase : #rigeneproject L'Università di Napoli Federico II ha ricevuto l'IBM Quantum Researcher Access Award (… - arosamor : RT @lucacasarotti: In un articolo sul Foglio, il grande penalista Giovanni Fiandaca si chiede se sia lecito equiparare l’istigazione all’od… - lucacasarotti : In un articolo sul Foglio, il grande penalista Giovanni Fiandaca si chiede se sia lecito equiparare l’istigazione a… - TizianaMaurizi : @ilmessaggeroit I romani dovrebbero tutti votare Giovanni Caudo, professore di Urbanistica, sarebbe un bel dispetto a Caltagirone...?? - gazzettanapoli : L’Università di Napoli Federico II premiata con IBM Quantum Researcher Access Award Il professore Giovanni Acampora… -

Ultime Notizie dalla rete : professore Giovanni

La Provincia Pavese

Interverranno nel dibattito Flavio Martino (attivista politico) e Gigi Garelli (di ... Parteciperanno anche Silvja Manzi (già Segretaria Radicali Italiani),Oteri (Associazione ...Montani, Ricercatore in ENEA (Italia) ed Adjunct Professor presso l'Università la Sapienza ... Gaetano Lambiase,Ordinario presso l'Università degli Studi di Salerno. Non nasconde l'...E' il 20esimo anniversario della strage di Capaci ma è anche il secondo senza cortei e senza navi per effetto delle misure anti Covid19 ma non per questo meno ricco di eventi e denso di memoria ...Negli ultimi discorsi il magistrato spiegava che il ruolo del pm era da cambiare. Aprendo alla separazione delle carriere. L'ultimo, inquietante, biglietto ...