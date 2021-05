29 anni fa la strage di Capaci, Mattarella a Palermo: «O si sta contro la mafia o si è complici: i mafiosi temono più la scuola della giustizia» (Di domenica 23 maggio 2021) «La mafia, diceva Antonino Caponnetto, teme la scuola più della giustizia, l’istruzione toglie l’erba sotto i piedi della cultura mafiosa». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’aula bunker dell’Ucciardone a Palermo, ha ricordato il sacrificio di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, uccisi 29 anni fa nella strage di Capaci. Mattarella ha detto che la mafia «in questi ultimi decenni ha perduto terreno nella Capacità di aggregare e di generare, anche attraverso il terrore, consenso e omertà tra la popolazione». E che quindi «può essere ... Leggi su open.online (Di domenica 23 maggio 2021) «La, diceva Antonino Caponnetto, teme lapiù, l’istruzione toglie l’erba sotto i piedicultura mafiosa». Così il presidenteRepubblica, Sergio, nell’aula bunker dell’Ucciardone a, ha ricordato il sacrificio di GiovFalcone,moglie Francesca Morvillo e degli uominiscorta, uccisi 29fa nelladiha detto che la«in questi ultimi decenni ha perduto terreno nellatà di aggregare e di generare, anche attraverso il terrore, consenso e omertà tra la popolazione». E che quindi «può essere ...

Advertising

_Carabinieri_ : Buongiorno da Palermo: a 29 anni dalla strage di Capaci in cui moriva per mano della Mafia il Giudice Giovanni Falc… - Avvenire_Nei : 29 anni fa la strage di Capaci. Il ricordo inedito su Falcone e Livatino - Fontana3Lorenzo : Era stato ordinato sacerdote solo 3 anni fa, Don Alphonsus Yadhim Bello. Qualche giorno fa è stato freddato da band… - cri_verde : RT @Lanternaweb: 23 maggio 1992: 29 anni fa moriva Giovanni #Falcone. Il celebre magistrato siciliano fu ucciso da Cosa Nostra nell'attenta… - Ariel48536344 : RT @luigidimaio: Legalità è memoria e impegno. 29 anni fa a #Capaci perdevano la vita in una terribile strage il giudice Giovanni Falcone,… -