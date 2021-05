Vera Gemma prima e dopo, ecco com’è cambiata: la verità sulla chirurgia plastica (Di sabato 22 maggio 2021) Ospite da Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo” (puntata di oggi sabato 22 maggio 2021) Vera Gemma, figlia dell’attore Giuliano Gemma, ex concorrente della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Non certo un volto sconosciuto al grande pubblico, ma la ricordano agli esordi della carriera? Facciamo un tuffo nel passato: ecco come è cambiata Vera Gemma. leggi anche l’articolo —> Vera Gemma, chi è il baby fidanzato: tra i due 28 anni di differenza Figlia dell’attore Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti, Vera Gemma è cresciuta tra Roma e i set cinematografici del padre, con il quale ha recitato da bambina nel film del 1978 “Il grande attacco”. ... Leggi su urbanpost (Di sabato 22 maggio 2021) Ospite da Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo” (puntata di oggi sabato 22 maggio 2021), figlia dell’attore Giuliano, ex concorrente della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Non certo un volto sconosciuto al grande pubblico, ma la ricordano agli esordi della carriera? Facciamo un tuffo nel passato:come è. leggi anche l’articolo —>, chi è il baby fidanzato: tra i due 28 anni di differenza Figlia dell’attore Giulianoe della suamoglie Natalia Roberti,è cresciuta tra Roma e i set cinematografici del padre, con il quale ha recitato da bambina nel film del 1978 “Il grande attacco”. ...

Advertising

nonmiindritto : RT @oocisola: Vera Gemma: “Andrea c’ha questa tecnica che piagne e magna” #isola - hrdcrimar : RT @oocisola: Vera Gemma: “Andrea c’ha questa tecnica che piagne e magna” #isola - LuleVathi : RT @oocisola: La telenovela di Ilary Blasi, Vera Gemma e Jedà #isola - Marta42591029 : RT @Sara_Triglia: L' isola delle donne, dicevano. Daniela Martani, Vera Gemma, Elisa Isoardi fuori. Isolde non è andata in finale. Una tr… - Vale97B : RT @Sara_Triglia: L' isola delle donne, dicevano. Daniela Martani, Vera Gemma, Elisa Isoardi fuori. Isolde non è andata in finale. Una tr… -