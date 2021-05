Ultime Notizie Roma del 22-05-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno bisognava il mondo fanno rapidamente dice il premier Mario Draghi al Global Earth Summitquanto la proposta di sospendere I brevetti in Italia è aperta a questa idea in modo mirato limitato nel tempo che non mette a repentaglio l’incentivo ad innovare per le aziende farmaceutiche la pandemia ha mostrato che dobbiamo superare i confini se vogliamo affrontare le sfide dei nostri tempi di centrali tra cui se non vi è solo la pandemia ma anche la disuguaglianza il cambiamento climatico von der leyen Dice bisogna assicurarli vaccini a tutti Entro il100 milioni di dosi e paesi a basso reddito l’Italia aumenterà il suo contributo con altri 300 milioni di euro la cronaca i carabinieri hanno inseguito a Milano un’ordinanza di custodia cautelare ...