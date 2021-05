Uccide il migliore amico e confessa l’omicidio su Facebook, Alberto muore dopo un mese di agonia (Di sabato 22 maggio 2021) Era stato condannato a 14 anni e mezzo di carcere per l’omicidio del migliore amico. Alberto Pastore, il 24enne che nell’agosto del 2019 uccise Yoan Leonardi è morto in ospedale dove era ricoverato da oltre un mese dopo aver tentato il suicidio. dopo una partita a calcetto insieme ad amici, il giovane aveva invitato Leonardi a fare un giro in auto insieme. Intorno alle 2.30 di lunedì 26 agosto due hanno litigato per questioni sentimentali e al culmine della discussione Pastore aveva colpito più volte l’amico con un coltello, per poi lasciarlo agonizzante e fuggire. Allertati da un passante i carabinieri avevano rintracciato la macchina del ragazzo che però era fuggito imboccando l’autostrada A26 in direzione Milano ad alta velocità, ma all’altezza di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Era stato condannato a 14 anni e mezzo di carcere perdelPastore, il 24enne che nell’agosto del 2019 uccise Yoan Leonardi è morto in ospedale dove era ricoverato da oltre unaver tentato il suicidio.una partita a calcetto insieme ad amici, il giovane aveva invitato Leonardi a fare un giro in auto insieme. Intorno alle 2.30 di lunedì 26 agosto due hanno litigato per questioni sentimentali e al culmine della discussione Pastore aveva colpito più volte l’con un coltello, per poi lasciarlo agonizzante e fuggire. Allertati da un passante i carabinieri avevano rintracciato la macchina del ragazzo che però era fuggito imboccando l’autostrada A26 in direzione Milano ad alta velocità, ma all’altezza di ...

