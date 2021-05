(Di sabato 22 maggio 2021) “Se vincerà il centrosinistra non sarò un uomo solo al comando, ma guiderò una squadra di uomini e donne all’altezza. Si conferma il giudizio negativo della larga maggioranza degli elettori verso la pessima amministrazione della Raggi, ma il vero avversario per me rimane la destra che aè radicata. Realisticamente, è con loro che ci confronteremo al ballottaggio”. Robertocommenta con ottimismo misto a cautela il sondaggio, commissionato alla MG Research sulla base di 2mila interviste, che ha sollevato gli animi al Nazareno. Il Pd primo partito acon il 28%, seguito da M5S al 26,9%, e il candidato Dem vittorioso al ballottaggio sia contro Bertolaso (55,2 a 44,8%) sia, soprattutto contro la Raggi (57,7 a 42,3%). Ma con l’ex capo della Protezione Civile che si è chiamato fuori, difficilmente da destra arriverà un ...

Advertising

Arturo_Parisi : RT @HuffPostItalia: Roma, effetto Gualtieri - salfasanop : M5S al 26%?!? A Roma? Roma, effetto Gualtieri - HuffPostItalia : Roma, effetto Gualtieri - cacciamilitaare : La droga costa io consiglio roma centro ha più o meno lo stesso effetto ma è aggratis #streamromacentro - Lavive0309 : @LaZebraAPuah La mia più cara amica, a Roma. Nessun effetto, tutto benissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Roma effetto

AsRomaLive.it

Quanto all'exploit del Pd a'non mi pare una sorpresa, è stato il primo partito anche alle Europee del 2019 con il 30%'. Dalla rilevazione emerge il 17,8% di FdI che più che doppia la Lega 6,8%, ...... Yepes Laut colpisce il palo con un destro addal limite, sulla ribattuta arriva Di Stefano ... Saliamo a quota 45, ad una lunghezza dall'Inter che, complice il colpo esterno in casa della, ...Il ministro della Salute firma l’ordinanza per riportare l’Italia in giallo fra 48 ore. La prossima settimana si tornerà anche a mangiare nei ristoranti al chiuso ...Secondo un sondaggio l'ex ministro vincerebbe al ballottaggio sulla Raggi. Il Pd sarebbe al 28%. Boccia: non è un'epifania. Calenda: dati fasulli. Destra in alto mare ...