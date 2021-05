Resident Evil Village, un video diario rivela le difficoltà dello sviluppo – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 22 maggio 2021) Capcom ha pubblicato un nuovo, interessante video diario dedicato a Resident Evil Village che rivela le difficoltà dello sviluppo per via dello smartworking.. Lo sviluppo di Resident Evil Village ha incontrato parecchie difficoltà legate allo smartworking e all’impossibilità per gli sviluppatori di incontrarsi faccia a faccia, e Capcom ha documentato la cosa in un nuovo video diario. Premiato dai voti della stampa internazionale, Resident Evil Village è stato capace di vendere tre milioni di copie nei primi tre giorni, dunque parliamo senza dubbio di ... Leggi su helpmetech (Di sabato 22 maggio 2021) Capcom ha pubblicato un nuovo, interessantededicato acheleper viasmartworking.. Lodiha incontrato parecchielegate allo smartworking e all’impossibilità per gli sviluppatori di incontrarsi faccia a faccia, e Capcom ha documentato la cosa in un nuovo. Premiato dai voti della stampa internazionale,è stato capace di vendere tre milioni di copie nei primi tre giorni, dunque parliamo senza dubbio di ...

Advertising

lauramm_001 : RT @Lmm_arte: staneando a la familia Dimitrescu del Resident Evil Village ???? - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Animal Crossing: New Horizons, uno sguardo in video alla Dream Island ispirata a #ResidentEvilVillage - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Animal Crossing: New Horizons, uno sguardo in video alla Dream Island ispirata a #ResidentEvilVillage - bacchiogamer89 : RESIDENT EVIL 8 VILLAGE- L'ABITAZIONE CON COMIGNOLO ROSSO - OmegaKrizalid19 : -