Pioli: “L’Atalanta giocherà al massimo. Rebic più no che sì” (Di sabato 22 maggio 2021) Il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla viglia dell’ultima gara di campionato contro L’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa. “La settimana è stata piena di colloqui individuali e collettivi, la motivazione è al massimo. Siamo arrivati fin qui per giocarci la Champions, le motivazioni sono tante per la squadra e i tifosi. Rimaniamo uniti e compatti per domani sera. Abbiamo dimostrato di essere forti, affrontiamo L’Atalanta che meritatamente è andata in Champions. Loro giocheranno al massimo. Hanno un impianto di gioco collaudato. Sono sicuro che giocherà la miglior partita possibile”. Poi sulla formazione: “Rebic ad oggi è più no che si, vediamo domani mattina, gli altri stanno bene. Ha avuto un problema al polpaccio e anche stamattina non ha fatto una seduta ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Il tecnico del Milan Stefano, alla viglia dell’ultima gara di campionato contro, è intervenuto in conferenza stampa. “La settimana è stata piena di colloqui individuali e collettivi, la motivazione è al. Siamo arrivati fin qui per giocarci la Champions, le motivazioni sono tante per la squadra e i tifosi. Rimaniamo uniti e compatti per domani sera. Abbiamo dimostrato di essere forti, affrontiamoche meritatamente è andata in Champions. Loro giocheranno al. Hanno un impianto di gioco collaudato. Sono sicuro chela miglior partita possibile”. Poi sulla formazione: “ad oggi è più no che si, vediamo domani mattina, gli altri stanno bene. Ha avuto un problema al polpaccio e anche stamattina non ha fatto una seduta ...

