Milano | un collega mise cocaina nell’auto per screditarla Il giudice dispone per lui un indennizzo di 10mila euro

(Di sabato 22 maggio 2021) Un vigile urbano di nome Salvatore Furci, licenziato ingiustamente, avrebbe messo della drogadel superiore. I giudici hanno deliberato in merito. Ci teneva tantissimo a quel lavoro da vigile urbano Salvatore Furci: talmente tanto da cercare di screditare il superiore che lo aveva ingiustamente licenziato con della droga piazzata di nascostomobile come in L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ETROFACCOR : RT @InFoDifesa: Fratturano la mano a un #Poliziotto e feriscono il collega. Arrestati due algerini - - InFoDifesa : Fratturano la mano a un #Poliziotto e feriscono il collega. Arrestati due algerini - - luigifoschini : Se non avete mai visto la sede di Milano dell'Osservatorio Astronomico di Brera, vi segnalo queste splendide foto p… - End_Of_Daylight : Una volta sono andata ad un parrucchiere con recensioni ottime. Vabbé oltre ad essere carissimo, il proprietario, m… - RedazioneLaNews : #Milano Gli uomini che spaccano la mano a un poliziotto a calci e feriscono il collega -

Ultime Notizie dalla rete : Milano collega

ilGiornale.it

... perch essaGermania e Italia in uno speciale vincolo " ma questo significa anche: in un ... a nord, Heinrich Mylius (Francoforte sul Meno, 1769 -, 1854), imprenditore della seta, ...Prepararsi alle minacce future' Ancora di più se siil tema ambientale a quello sanitario: ... Leggi Anche Aria inquinata soprattutto a causa del traffico: allarme a, dove ogni anno ...Due agenti feriti e due uomini in manette. Serata decisamente movimentata quella di giovedì alle colonne di San Lorenzo a Milano, dove due poliziotti sono fin ...I tram a Milano c'erano già da diversi anni, ma l'azienda che li ha resi noti in tutto il mondo fu fondata il 22 maggio del 1931 ...