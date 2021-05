Il certificato vaccinale per viaggiare in Europa è pronto (Di sabato 22 maggio 2021) L’accordo è stato raggiunto: Parlamento Ue, Stati membri e Commissione hanno deciso come funzionerà l’«Eu Digital certificate Covid-19», il certificato vaccinale digitale Covid (non si chiamerà più Digital green certificate), grazie al quale, dal primo luglio, sarà ripristinata la libera circolazione all’interno dell’Unione europea. «Stiamo mantenendo il nostro impegno di avere il certificato Covid digitale dell’Ue attivo e funzionante prima dell’estate», ha spiegato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Leggi su vanityfair (Di sabato 22 maggio 2021) L’accordo è stato raggiunto: Parlamento Ue, Stati membri e Commissione hanno deciso come funzionerà l’«Eu Digital certificate Covid-19», il certificato vaccinale digitale Covid (non si chiamerà più Digital green certificate), grazie al quale, dal primo luglio, sarà ripristinata la libera circolazione all’interno dell’Unione europea. «Stiamo mantenendo il nostro impegno di avere il certificato Covid digitale dell’Ue attivo e funzionante prima dell’estate», ha spiegato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

